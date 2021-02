Mor el periodista i crític musical Carlos Nuñez als 64 anys víctima de la covid

El periodista i crític musical Carlos Nuñez ha mort als 64 anys víctima de la covid-19, segons ha informat 'El Periódico', mitjà on va treballar durant dècades. El periodista va morir divendres a la Clínica Corachán de Barcelona després d'uns dies ingressat en contraure la malaltia a finals de gener. A 'El Periódico' va exercir la crítica d'actualitat musical, així com la crònica social amb la cobertura d'esdeveniments relacionats amb estrenes teatrals, obertures de restaurants i actes socials. A banda d'aquest mitjà, va desenvolupar la seva carrera en diversos mitjans radiofònics, com Ràdio Sabadell, La Xarxa, Radio España i Radiocadena Española, així com a TV3, TVE i La Xarxa.