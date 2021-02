El premi BBVA de Teatre 2021 passarà de manera extraordinària a tenir cinc finalistes en lloc dels quatre habituals per repescar un espectacle cancel·lat l'any passat per la pandèmia. El premi per a la companyia vencedora és una gira per diversos teatres de Catalunya, incloent-hi la participació al festival Temporada Alta, està valorada en 20.000 euros.