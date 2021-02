El llegat de Sharpe s'instal·la a Llafranc

La signatura del conveni per a la creació de l'espai.

La signatura del conveni per a la creació de l'espai. ajuntament de palafrugell

Màquines d'escriure, fotografies i llibres en diferents idiomes recordaran l'escriptor Tom Sharpe (Londres, 1928 - Llafranc, 2013) en un espai a l'hotel Llevant de Llafranc, l'establiment que freqüentava el britànic perquè hi vivia a prop.

La Fundació Tom Sharpe, que gestiona el llegat de l'autor i difon l'estudi de la seva obra, ha signat un conveni amb l'establiment hoteler per crear-hi una sala de lectura dedicada a la memòria de l'escriptor.

Se situarà al primer pis de l'hotel i, a més de servir també com a sala de conferències, acollirà una exposició de llibres antics i edicions actuals de les seves obres en diversos idiomes, així com fotografies, màquines d'escriure i altres objectes de l'escriptor, que va morir a Llafranc el juny de l'any 2013.

La creació d'aquesta sala de lectura va ser aprovada per unanimitat fa uns dies pel patronat de la Fundació Tom Sharpe, una trobada que també va servir per ratificar la creació de l'Espai Tom Sharpe, que ja va rebre el vist-i-plau per majoria absoluta de la Comissió del Nomenclàtor de Palafrugell el passat mes de setembre.

Aquest espai, on s'instal·larà una escultura de l'autor de Wilt, és el tram de la via pública comprès entre la rotonda Xarambecu i la cantonada del carrer Pella i Forgas de Llafranc.