El «petit miracle» d'estrenar «Tosca» en temps de pandèmia

La primera producció operística de la nova Fundació Òpera a Catalunya (FOC) serà una versió de Tosca, de Puccini, que es presentarà a Sabadell els dies 24, 26 i 28 de febrer, abans d'arribar al Teatre Municipal de Girona el 14 de març. El director general de la FOC, Oscar Lanuza, ha destacat que és un «petit miracle» que puguin estrenar Tosca quan «tot el món està tancat», i que facin gira i onze representacions a municipis com Manresa, Reus, Lleida o Barcelona.

El president de la FOC i de la Fundació Fluidra, Joan Planes, ha explicat que amb la creació d'aquesta nova institució han volgut «renovar, projectar cap al futur, i estabilitzar» tot el que fins al moment realitzava l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell durant 38 anys, impulsada per Mirna Lacambra, i l'Orquestra Simfònica del Vallès.

La intenció és que aquesta única entitat «afegeixi bastants més projectes i activitats per reforçar la connexió del territori amb la cultura», segons Planes, i que l'òpera arribi al màxim de poblacions de tot Catalunya. Altres objectius són la producció pròpia, l'exhibició, la innovació o potenciar els joves talents. Els seus promotors creuen que es tracta de l'«instrument necessari» per garantir la «continuïtat i creixement» del cicle d'òpera a Catalunya.

Planes ha indicat que els ingressos de la FOC haurien de provenir d'un 33 % del taquillatge, d'un altre 33% de mecenes privats i un 33% restant de les administracions públiques.

Una emocionada Mirna Lacambra ha comentat que la primera producció de la nova entitat serà una Tosca, amb onze funcions en nou ciutats, la qual cosa suposarà que més de cinc milions de persones puguin accedir a les funcions, malgrat els confinaments perimetrals.

Els seus responsables han deixat clar que se segueix un «exhaustiu» protocol de prevenció a causa de la pandèmia de coronavirus, amb proves de detecció de covid-19 cada setmana per a l'orquestra i el cor i dues vegades setmanals per als solistes.

Formaran part de l'elenc les sopranos Maribel Ortega i Carmen Solís en el paper de Floria Tosca, el tenor Enrique Ferrer serà Mario Cavaradosi, el baríton d'origen gallec Luís Cansino serà il barone Scarpia, Pau Armengol actuarà com a sagristà i Alejandro Baliñas com Angelotti. Tots ells són joves professionals sorgits del planter de l'Escola d'Òpera de Sabadell. La direcció musical anirà a càrrec del jove director Sergi Roca, que està consolidant la seva carrera a Alemanya. Al capdavant del cor hi haurà el director Daniel Gil de Tejada, mentre que la direcció d'escena serà de Carles Ortiz i l'escenografia de Jordi Galobart. D'altra banda, la consellera de Cultura en funcions, Àngels Ponsa, ha mostrat la seva il·lusió pel projecte, que mourà un pressupost d'1,5 milions, a més de 3,5 agregats a l'Orquestra Simfònica del Vallès.