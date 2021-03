Llagostera aposta per l'univers poètic

El municipi de Llagostera celebrarà durant aquest mes de març l'Arrima't, el seu primer festival de poesia. Segons indica l'Ajuntament en un comunicat, es tracta d'un projecte «transversal» que té per objectiu «apropar la poesia en les seves múltiples vessants a través diverses propostes gratuïtes i de pagament».

La programació d'Arrima't inclou espectacles i recitals poètics com Alcohols (dijous 18 de març), Petita Festa, amb Toti Soler i Gemma Humet, o Els versos del fill del forner, sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés (26 de març). A més, també s'han programat tallers de rap i de glosa, i tallers familiars. Pel dia de la poesia, el pròxim 21 de març, hi ha prevista una mostra de glosa on qui vulgui podrà participar improvisant cançons rimades. El consistori llagosterenc, organitzador de la cita, remarca que el festival «neix en un moment complicat» però té intenció de consolidar-se i «ocupar un espai important dins la programació cultural».

El festival va donar ahir al migdia a la Sala de Can Roure el tret de sortida amb la presentació del programa i la inauguració de Català il·lustrat, una exposició formada per més de trenta il·lustracions de Marta Montenegro que té per objectiu reivindicar l'ús de la llengua popular i tradicional a través del disseny.