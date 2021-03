El bisbe de Girona critica el trasllat de les obres de la Franja

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, creu que el trasllat de les obres de la Franja al Museu Diocesà de Barbastre-Montsó és una «apropiació injusta». En el marc de la presentació de les activitats de Catalonia Sacra, que volen donar a conèixer el patrimoni cultural de l'Església, el també responsable interdiocesà de Patrimoni va posar en valor la «intervenció i cura» del Bisbat de Lleida i va assegurar que, sense aquests esforços, «la majoria d'aquestes obres no existirien». També va assenyalar que «veure que algunes decisions no tenen en compte esforços centenaris per a la valorització del patrimoni cultural ens omple de tristesa».