El circ gironí alerta de la fuga de talent per manca de suport

El Centre d'Arts Escèniques del Canal de Sal acollirà demà la 3a edició de la Gala de Circ D.O. Gironès. La cita comptarà amb dues actuacions, a les 17h i a les 19:30h, i la participació de companyies i artistes emergents juntament amb d'altres més consolidats. Es tracta d'una iniciativa que va néixer de la unió dels professionals del circ de les comarques gironines i que vol reivindicar un espai de circ a la província, així com posar de manifest les mancances que pateix el sector. En aquest sentit, l'organització apunta a la «fuga de talent degut a l'inexistent suport al circ fet aquí i des d'aquí». D'aquesta manera, asseguren que els artistes es veuen obligats a marxar per a formar-se, crear, produir i perfeccionar les disciplines «per falta d'un espai practicable que respongui a les necessitats reals i específiques d'aquest art».