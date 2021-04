Mor el raper DMX als 50 anys

El raper nord-americà DMX ha mort aquest divendres als 50 anys, segons han informat mitjans locals. L'artista es trobava hospitalitzat amb pronòstic greu després de tenir un infart fa poc més d'una setmana. El raper, el nom real del qual és Earl Simmons i que va estar nominat en dues ocasions als premis Grammy, ha mort a l'hospital «amb la seva família al seu costat, després d'haver passat els últims dies amb suport vital», han escrit els seus familiars en un comunicat recollit pel canal local de la CBS.

DMX estava ingressat en un hospital de la ciutat de White Plains, al comtat de Westchester, al nord de la ciutat de Nova York, on va ser ingressat la nit de l'1 d'abril. «Earl va ser un guerrer que va lluitar fins al final. Estimava la seva família amb tot el cor i apreciem el temps que passem amb ell. La música d'Earl va inspirar innombrables fans a tot el món i el seu llegat icònic viurà per sempre. Agraïm tot l'amor i suport durant aquest moment increïblement difícil», ha afegit la família, que va demanar «privacitat». «Respecti la nostra privacitat mentre lamentem la pèrdua del nostre germà, pare, oncle i home que el món coneixia com a DMX. Compartirem informació sobre el seu servei commemoratiu un cop se n'ultimin els detalls», han declarat.

DMX, que tenia 15 fills, va créixer al barri novaiorquès de Yonkers i durant anys va tenir problemes amb les drogues. La seva carrera musical es va desenvolupar als anys 90 i també a principis del 2000, època en què va vendre milions de còpies dels seus cinc primers discos, que van debutar al número 1 del Billboard, tot un rècord en aquells temps. L'artista estava preparant un nou àlbum amb col·laboracions de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg i Usher, segons ha transcendit. Entre els seus senzills més coneguts hi ha èxits com 'X Gon' Give it To Ya', amb més de 416 milions de reproduccions a Spotify malgrat ser un single editat l'any 2003, 'Party Up (Up in Here)' o 'Where the Hood At'.