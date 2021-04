«Rodoreda paisatges» mostra la casa de l'escriptora a Romanyà de la Selva

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) acollirà demà la presentació del darrer llibre sobre la vida de Mercè Rodoreda. Rodoreda paisatges, signat per l'escriptora Mercè Ibarz i la fotògrafa Carme Esteve, és una obra de gran format amb fotografies dels paisatges vitals de Rodoreda, contextualitzades i acompanyades de textos literaris, siguin de l'escriptora o d'altres autors.

Precisament, les fotografies i el seu context són el fil conductor de l'obra, que fa un recorregut pels llocs de la vida de l'autora. Les pàgines se centren sobretot en les vivències de Rododera a Barcelona, Bordeus, París, Ginebra i Viena, però també a les ciutats de Roissy-en-Brie i Llemotges i sense oblidar-se de Romanyà de la Selva.

En aquest nucli del Baix Empordà la gran dama de la literatura catalana hi tenia la casa d'«El senyal vell», que la va acollir en els últims anys de la seva vida. En concret, l'emblemàtic jardí de la finca va ser una font d'inspiració literària que va quedar reflectida a la seva pròpia obra, considerada una de les més importants de la literatura catalana. De fet, Rodoreda va demanar ser enterrada al petit cementiri de Romanyà molt a prop d'on va escriure les seves millors obres i on va afrontar el tram final de la seva vida. En aquest sentit, La Fundació Mercè Rodoreda (FMR) ha triat el 13 d'abril, el dia en què farà trenta-vuit anys que va morir Mercè Rodoreda, per presentar el llibre Rodoreda paisatges.

Les dues autores de l'obra han viatjat durant un any seguint els passos que Rodoreda va fer durant tres quarts de segle, des del 1908 fins al 1983. Així, han acabat configurant un mapa de fotografies actuals dels paisatges en què va viure l'escriptora i que, inevitablement, remeten també als seus espais literaris. A més de les instantànies, Rodoreda paisatges es completa amb un seguit de textos que contextualitzen les imatges i una selecció d'escrits de l'escriptora i d'altres autors. En conjunt, el llibre interpreta i emmarca totes les fotografies i les situa tant físicament com a dins de l'obra literària de Rodoreda.

La presentació, que es farà a la Sala Puig i Cadafalch de l'IEC a les 12 hores i es podrà seguir telemàticament, comptarà amb les intervencions del president de l'IEC i de la FMR, Joandomènec Ros; de les autores del llibre, Mercè Ibarz i Carme Esteve; i el membre de la Comissió Tècnica de la FMR, Joaquim Mallafrè. Finalment, la directora de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Anna Maluquer, llegirà un fragment del llibre. Per cloure la commemoració, a la tarda i també en format virtual, Mariàngela Vilallonga, membre de la Secció Filològica de l'IEC, realitzarà la lectura d'alguns fragments de Mirall trencat.