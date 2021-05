El D'A Film Festival selecciona un curt de la gironina Helena Oller

El curtmetratge Tardor, dirigit per la gironina Helena Oller i filmat íntegrament a Palafrugell i Calella de Palafrugell, on té les arrels familiars, ha estat seleccionat al D'A Film Festival, un certamen que s'està celebrant en diferents sales de Barcelona i Madrid.

Tardor narra la història de la Lola, que deixa enrere la joventut i viu una existència rutinària a Calella de Palafrugell. Allà regenta un petit negoci que depèn del turisme i, quan la temporada d'estiu acaba i arriba la tardor, veu com la seva germana petita es preparara per a començar una nova vida lluny d'on viuen. Tal i com destaca el certamen, «es tracta d'una pel·lícula delicada i pudorosa, que també suposa el descobriment d'una actriu sorprenent, la germana de la directora, la Lola Oller».

La producció, becada per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha estat seleccionada per a la sessió Un impuls col·lectiu: el món que ve, on els treballs escollits especulen sobre el futur que ens espera, des de l'apocalipsi a l'esperança.

El festival ha acollit l'estrena del curtmetratge, que es va gravar fa dos anys. Segons la directora, Helena Oller, «projectar-lo per primera vegada en un festival tan prestigiós com el D'A Film Festival ens fa molta il·lusió, és com estrenar a casa i estem molt agraïts».

Sota la direcció d'Helena Oller i guió elaborat juntament amb Julen Zubiete, el curtmetratge, de 16 minuts de durada, compta amb la participació de Lola Oller, Helena Oller, Marta Niell, Montse Oller, Marcel Oller i Pere Bassó. La producció es podrà veure el 9 de maig a les vuit del vespre a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).