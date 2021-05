L'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA, en anglès) va anunciar aquest dilluns que accelerarà la reforma del seu reglament i admetrà a nous membres des d'aquest mateix estiu, després que la cadena NBC cancel·lés l'emissió de la gala de 2022.

L'organització encarregada de lliurar aquests premis, cada vegada més desprestigiats, començarà des d'aquesta setmana una ronda de consultes amb publicistes i estudis de Hollywood per a elaborar un nou codi de conducta, alhora que entrevistarà nous candidats per a ingressar en les seves files.

D'acord amb el calendari publicat per la HFPA, l'arribada d'almenys 20 nous membres es produirà a l'agost, mes en què es votarà una nova junta directiva.

Aquest calendari arriba hores després que la cadena que retransmetia els Globus d'Or des de 1996, l'NBC, confirmés que no emetrà la cerimònia fins que l'organització solucioni les acusacions de corrupció, males pràctiques i falta de diversitat.

La decisió del canal ha estat aplaudida per més d'un centenar de signatures de publicitat, a banda i banda de l'Atlàntic, que ja havien anunciat un boicot al qual es van sumar pesos pesants de Hollywood com els estudis Warner Bros., Netflix i Amazon Studios.

A més, estrelles de Hollywood com Scarlett Johansoon i Mark Ruffalo havien demanat obertament que la indústria cinematogràfica abandonés aquests premis. Tom Cruise va ser l'últim a sumar-se a la protesta després d'anunciar que retornarà els tres Globus d'Or que va guanyar en anys anteriors.

L'associació ha rebut infinitat de denúncies per pràctiques de dubtosa ètica perquè els seus membres, entre els quals hi ha persones que ni tan sols treballen en mitjans de comunicació, s'aprofitessin de viatges i altres oportunitats promocionals ofertes pels estudis de Hollywood.

El febrer passat, dies abans de l'última cerimònia, el diari Los Angeles Times va publicar una investigació que va treure a relluir una xarxa de tràfic d'influències per la qual la HFPA no admetia a nous integrants des de fa anys, a pesar que entre les seves files només hi ha 86 persones.

L'agrupació Time's Up, que en altres ocasions ha denunciat discriminació i abusos en el món del cinema, va lamentar llavors la falta de diversitat de l'organització, que no comptava amb cap persona negra entre els seus membres.

La carta va comptar amb l'aval de pesos pesants de Hollywood com a J.J. Abrams ("Star Wars"), Amy Schumer i Kerry Washington.