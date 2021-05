El Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant Feliu de Guíxols va inaugurar dissabte l’exposició Dones Ganxones, Dones del món, que es podrà visitar fins al pròxim 31 de maig al Bar del Centre Cívic Vilartagues.

La mostra és un recull de totes les fotografies guanyadores dels últims vuit anys d’aquest concurs anual, que té l’objectiu de donar visibilitat a la gran diversitat d’emprenedoria i associacionisme femení local i reconèixer la seva tasca social al municipi guixolenc. Així mateix, per adaptar l’exposició al format a digital i potenciar la seva visibilitat, el SIAD ha penjat un vídeo a les xarxes socials amb les millors fotografies del concurs.

D’altra banda, l’entitat també ofereix un curs d’emprenedoria per a dones el pròxim 26 de maig on explicaran el cooperativisme com a forma d’autoocupació. Les inscripcions s’han de fer al correu igualtat@guixols.cat.