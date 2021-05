El català Juan Gómez «Chicuelo», un dels guitarristes de flamenc més prestigiosos de l’escena actual, encapçala el cartell de la 18a edició del Festival de Guitarra Girona-Costa Brava, que tindrà lloc entre el 2 de juliol i el 24 de setembre. Girona, Salt, Palamós, l’Escala, Llançà i Platja d’Aro seran els escenaris d’un certamen que torna a combinar en la seva programació artistes consolidats amb joves talents emergents, incloent-hi un ampli ventall de gèneres com el jazz, el flamenc o la música popular.

A més de Chicuelo, que presentarà el concert A tres bandes el diumenge 19 de setembre al teatre La Gorga de Palamós, la programació d’aquesta nova edició del festival també comptarà, entre d’altres, amb artistes com Mireia Vilalta, que presentarà Night of Blues With a Woman al Centre Cívic Barri Vell de Girona el divendres 2 de juliol; Marcel Torres Trio, el dimecres 14 de juliol a la Casa de Cultura de Girona; Burruezo & Nur Camerata, el dimecres 28 de juliol a la Casa de Cultura de Girona; el duo Nizh, el divendres 13 d’agost a l’Església de Santa Maria, a Platja d’Aro, o Eduard Carreras & Ànima Negra, el dissabte 18 de setembre a la Casa de Cultura de Llançà.

L’organització del festival destaca, en un comunicat, que espera recuperar enguany la normalitat, després que l’any passat s’hagués de reduir notablement el nombre de concerts programats a conseqüència de la pandèmia. En xifres, en aquesta edició s’han programat un total de 21 concerts que tindran lloc en 14 escenaris. Més de la meitat dels concerts es duran a terme a Girona.

Concert de presentació

Per evitar «aglomeracions incontrolades», aquesta edició del festival no comptarà amb el tradicional concert inaugural que tenia lloc als carrers de Girona. Tanmateix, la Fundació Valvi acollirà demà divendres, a les 19 h, un concert de presentació a càrrec del seu director, el guitarrista Josep Manzano, que interpretarà els temes del seu disc Americana.