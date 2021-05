El Festival de la Porta Ferrada, que se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols, ha incorporat al seu cartell a Zucchero, Vetusta Morla, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Sílvia Pérez Cruz i el doble concert Pau Vallvé i El Petit de Cal Eril.

El concert de l'italià Zucchero obrirà el festival el 16 de juliol i el de Vetusta Morla, en el seu debut a Porta Ferrada, serà la cloenda del certamen el 21 d'agost, ha informat aquest dijous en un comunicat.

Les noves incorporacions se sumen a un cartell en el qual figuren Ben Harper, Kool & The Gang i God Save the Queen, i el festival ha remarcat el seu "esforç" per oferir artistes internacionals.