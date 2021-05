El Primavera Sound 2022 obrirà el 2 de juny el Parc del Fòrum a les actuacions ajornades per la pandèmia, amb grups com The Strokes, Tyler, The Creator, la reunió inèdita de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith, Beck i Nick Cave and the Bad Seeds.

S’hi sumaran les confirmacions previstes per a l’edició del 2020, com el retorn de Bauhaus, Charli XCX, Disclosure, Maria del Mar Bonet, C. Tangana, Idles, Beach House, Caroline Polachek, King Krule, Einstürzende Neubauten, Kacey Musgraves, Bad Gyal, Jawbox, Jamie xx, Bikini Kill, Sharon Van Etten, Kim Gordon. Mavis Staples, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fontaines D.C., Dinosaur Jr., Parquet Courts, DJ Shadow, Autechre, Stingray 313, Paloma Mami, a més d’Amaia, Manel i els ja clàssics Shellac.

El segon cap de setmana es dedicarà a artistes que s’han fet lloc al panorama musical els últims anys, com Dua Lipa, que ha publicat el celebrat Future Nostalgia, o Lorde, que pujarà a l’escenari amb el seu tercer disc sota el braç. També hi actuaran Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs i Interpol. El festival també viurà l’anunciat retorn dels Antònia Font, a més de La Mafia del Amor, Big Thief, Run The Jewels, M.I.A., Jessie Ware, Slowdive i Mogwai.

Completaran el cartell Playboi Carti, Cazzu, Khea, Nicki Nicole, Sen Senra, Burna Boy, Gilles Peterson, Courtney Barnett i Brittany Howard, entre d’altres. Noves veus del pop com Griff, Erika de Casier, Priya Ragu i Holly Humbertsone, Amaarae, Squid i Dry Cleaning o les Tarta Relena, Renaldo & Clara i Rigoberta Bandini seran el granet de sorra de la música del país.

L’edició s’acomiadarà el 12 de juny amb noms com Nina Kraviz, Amelie Lens i Peggy Gou.