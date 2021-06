La campanya d’excavacions a Santa Margarida d’Empúries posa al descobert les restes de la basílica-catedral i dos sarcòfags buits

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ha presentat aquest matí “l’excepcional descoberta” de les restes de la basílica-catedral de l’antic Bisbat d’Empúries.

Els treballs d’excavació realitzats al sector de Santa Margarida d’Empúries confirmen la situació del conjunt episcopal emporità d’època tardoantiga, tal com va avançar el Diari de Girona, i, posen al descobert la basílica, una de les edificacions més importants de tot aquest conjunt.

A més, la intervenció ha localitzat dos sarcòfags sense presència dels cossos, un dels quals contenia una inscripció lateral esgrafiada amb el nom de Secund. Tot i això no se’n poden conèixer més detalls, perquè dels sis bisbes emporitans documentats no n’hi ha cap que respongui a aquest nom. Els arqueòlegs apunten que podria tractar-se d’un bisbe o també d’una personalitat destacada de la comunitat. En el segon sarcòfag s’ha localitzat una àmfora eivissenca a l’interior. Descarten que es tractés d’un saqueig i destaquen que la importància de la troballa és que estiguin buits perquè denota la rellevància de les dues personalitats, ja que davant l’amenaça haurien traslladat les relíquies en una localització més segura i haurien tornat a tapar les tombes. A més, s’han trobat cinc tombes més, que de moment no es descobriran.

Entre els objectes arqueològics trobats destaquen les restes d’un pedestal amb inscripció, procedent de la ciutat romana, i un conjunt de 182 monedes de bronze dels segles IV i V dC, que s’han trobat ocultades en un esglaó. Les peces no són oficials, sinó que es tracta d’imitacions. La hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que podrien haver estat ocultades en una bossa d’un material similar al cuir, perquè s’han trobat totalment agrupades i això no hauria permès que es diversifiquessin