El festival Beatles Weekend de l’Estartit celebrarà la seva 15a edició del 6 a l’11 de juliol.

La programació inclourà concerts, exposicions, xerrades i projeccions de documentals. A més, Antoni Miquel, Leslie, rebrà el premi honorífic Beatlemaníac de l’Any. L’integrant dels Sirex oferirà una xerrada sobre la seva trajectòria musical i parlarà de la seva actuació com a teloners dels Beatles l’any 1965 a la Monumental de Barcelona.

Durant l’edició es presentarà l’Arxiu Francino, un centre de documentació dedicat al grup britànic que s’instal·larà a la nova biblioteca Mar de Llibres. Entre les actuacions musicals hi haurà el concert acústic d’Ambdós Two of Us amb un tribut als Beatles a través de les cançons menys comercials, els Escarabats o Magical Mystery Grup. El festival també ha programat la tradicional sortida en vaixell a les Illes Medes amb música de Kiko’s Juke Box i Les Veus de l’Estartit. L’espectacle de Màgic Zappa tancarà el festival.