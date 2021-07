L'escriptor Francesc Serés ha guanyat el Premi Llibreter 2021 de Literatura Catalana amb 'La casa de foc' (Proa) i Ivan Vera, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per 'Àunia' (Akiara Books). 'El país dels altres' (Editorial Angle), de Leïla Slimani, ha rebut el Premi Llibreter 2021 d'Altres Literatures; 'La nena del far' (Pagès Editors), d'Annet Schaap, el de Literatura Infantil i Juvenil d'Altres Literatures i 'Els estels' (Editorial Joventut), de Jacques Goldstyn, el d'Àlbum Il·lustrat. Per altra banda, la llibretera Gemma Garcia, de les llibreries Vitel·la, i el periodista Toni Puntí, són els guanyadors del X Memorial Pere Rodeja.

'La casa de foc', de Francesc Serés, recentment nomenat director de l'Institut Ramon Llull, ha guanyat el Premi Llibreter 2021 de Literatura Catalana. Un llibre que va guanyar el segon premi Proa i té com a protagonistes els ciutadans de la Vall del Ser, a la Garrotxa. Un professor desubicat arriba a la vall i intenta entendre l'espai i les persones que hi viuen. "Amb una qualitat literària magnífica, l'autor juga amb l'ambigüitat, et retrata la foscor i les llums que pots trobar en una petita comunitat", han destacat els organitzadors del premi.

Serés ha dit que és un llibre que és complex saber d'on surt perquè en un principi no estava previst que acabés en una novel·la, sinó que era una vivència d'un temps que va viure en un lloc determinat i que en té molt bon record. "És igual què va passar i vam viure al Sallent, a Mieras o en tota aquella zona, sinó que el que quedarà és aquest record transformat que és la novel·la". Ha apuntat que "té una força simbòlica tan gran que fa que s'hagi transformat una mica el paisatge, el passat i potser fins i tot el futur del lloc".

L'escriptor ha dit que una de els coses boniques és tenir un llibre que pugui arribar a molta gent diferent. "És un ham que no vols deixar anar. Poder complaure a crítica i públic és un exercici complicat i per això un s'ho pensa molt quin serà el següent pas perquè anar enrere, no hi vols anar".

Altres Literatures

El Premi Llibreter 2021 d'Altres Literatures ha estat per 'El país dels altres' – 'El país de los otros', de Leïla Slimani amb traducció al català de Valèria Gaillard i traducció al castellà de Malika Embarek López (Editorial Angle / Editorial Cabaret Voltaire). Aquesta novel·la se situa al final de la Segona Guerra Mundial i en un Marroc on el sistema de segregació colonial s’aplica rigorosament. Slimani ha explicat que és un llibre molt íntim i personal i està inspirat en la història dels seus avis.

Literatura Infantil i Juvenil de Literatura en català

'Àunia' d'Ivan Vera, publicat per Akiara Books, ha guanyat el Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura en Català. Ambientada a la Catalunya dels ibers, el jurat remarca que es combinen en aquest relat un autor jove, una protagonista potent i valenta, i també un relat àgil ple de referències històriques.

Vera ha remarcat que la novel·la tracta sobre l'autodeterminació humana i sobretot de la dona i sobre l'autodeterminació dels pobles. "Els ibers vivien en diverses tribus fins que ve un invasor de fora que posa en joc la seva cultura, història i llengua i s'uneixen com a poble contra un enemic comú".

Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures

'La nena del far', d'Annet Schaap, amb traducció de Maria Rosich i editada per Pagès Editors, ha guanyat el Premi Llibreter 2021 de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures. Aquesta és la història de la filla d’un faroner abatut per la tristor en temps de pirates, mites i grans aventurers. Des dels premis, han destacat que 'La nena del far' és "una novel·la màgica, intensa, emocionant. Un meravellós relat d’aventures que li dona veu al vent, a aquells que ja no hi són i als monstres més reals per a enfonsar-nos de cap a la llegenda".

Annet Schaap, autora de 'La nena de far', ha agraït el guardó del premi llibreter i s'ha mostrat molt contenta de rebre'l sobretot perquè ve de les llibreries.

Premi Llibreter 2021 d'Àlbum Il·lustrat

El Premi Llibreter 2021 d'Àlbum Il·lustrat ha estat per 'Els estels' – 'Las estrellas', de Jacques Goldstyn, amb traducció al català i castellà de Susana Tornero Brugués, editats per Editorial Joventut. Segons han destacat des dels premis, 'Els estels' reivindica "la passió per la ciència i el coneixement i la força de l'amistat per damunt de tot. Destaquem el missatge de la importància de la constància i la determinació a l'hora d’aconseguir els somnis propis i també la tendresa i l’humor a l’hora d’abordar qüestions sensibles com les diferències culturals i religioses".

Goldstyn ha agraït el guardó i ha remarcat la bona relació que hi ha entre Catalunya i el Quebec. Ha celebrat que la història sigui universal, i que aquesta parla de l'amor que triomfa i també sobre l'astronomia. "L'astronomia i l'amor són dues de les meves grans passions", ha indicat.

X Memorial Pere Rodeja

Per altra banda, la llibretera Gemma Garcia, de les llibreries Vitel·la, i el periodista Toni Puntí, són els guanyadors del X Memorial Pere Rodeja.

S'ha concedit el premi a la llibretera Gemma Garcia, de les llibreries Vitel·la per la seva feina "ben feta", per obrir una llibreria a l’Escala, ja en fa deu anys, i en plena pandèmia "va tenir l’empenta no només de plantejar-ne un canvi d’ubicació ran de mar, on podria haver-hi qualsevol negoci adreçat al turisme, sinó la gosadia d’agafar el relleu d’una llibreria que plegava per jubilació (la Mediterrània) per a obrir una nova Vitel·la a Palafrugell, un espai de cultura i literatura, com li agrada de dir-ne". Garcia ha destacat que el premi posa en valor les petites llibreries de poble.

Així mateix, s'ha concedit el premi a la divulgació dels llibres i les llibreries al periodista Toni Puntí perquè "sempre hi és, perquè deu haver visitat totes les llibreries de Catalunya, perquè el seu periodisme abraça el país sencer i tota mena de llibreries, perquè en les seves diverses facetes professionals, ara com a Cap de la Secció de Cultura de TVC, ha acumulat un enorme historial d’estima, coneixement, suport i posada en valor de la cultura, la lectura i les llibreries, les quals ha posat al centre dels serveis informatius en què ha treballat i continua bregant per a fer-les visibles". Puntí ha dedicat el premi a l'ofici de periodista cultural.