"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" ("Si vols ser el meu amant, has de portar-te bé amb els meus amics"). Amb aquest esmolat avís camuflat en bonrollisme pop, va esclatar fa 25 anys la bomba 'Wannabe', icònic debut de les Spice Girls.

Trepitjant fort, pujades en les seves altíssimes plataformes i regalant desimboltura, les cinc estrelles van canviar la seva vida en l'anonimat per la calor dels focus. I així es van ensenyorir d'una fama sobtada que pocs havien vist des de la febre de la Beatlemania.

Amb 'Wannabe', les Spice Girl van esquinçar les costures del pop amb punxant 'girl power', plantant cara a una escena musical molt saturada de bandes masculines. El públic dels 90 no ho sabia, però les necessitava, i elles van acudir a la crida.

Es busquen noies extravertides i ambicioses

Tot va començar amb un anunci de la companyia Heart Management a la publicació cultural 'The Stage'. Es buscava a noies d'entre 18 i 23 anys "amb capacitat de cantar, ballar, de moure's per la ciutat, extravertides, ambicioses i dedicades" per a formar una banda.

Més de 400 candidates es van presentar a les audicions en un estudi londinenc, però només dotze van aconseguir passar a la següent fase del procés de selecció. Després de diverses proves i canvis d'integrants, van formar el grup Melanie Brown (Mel B.), Melanie Chisholm (Mel C.), Victoria Adams-Wood (ara, Beckham), Michelle Stephenson i Geri Halliwell (avui, Horner).

Juntes van passar dies en una casa a l'oest de Londres per a veure si congeniaven i quallava l'experiment musical, segons explica Sean Smith en la biografia "Spice Girls". Va ser llavors quan Stephenson va abandonar el projecte i va entrar Emma Bunton. I la resta ja és història.

Van signar un contracte amb la companyia Virgin Rècords i, el 8 de juliol de 1996, van llançar 'Wannabe', una atrevida carta de presentació que va marcar la pauta dels altres temes del seu estel·lar àlbum debut, 'Spice', amb més de 20 milions de còpies venudes a tot el món.

La banda va saltar als escenaris amb la mateixa descaradura i energia que exhibeixen en el caòtic videoclip de 'Wannabe', tan reeixit que va definir la resta de les seves carreres, estilismes, sobrenoms (Posh, Ginger, Baby, Scary i Sporty) i fins i tot personalitat davant les càmeres.

Lluny d'acomodar-se entre catifes vermelles, les Spice Girls van continuar actuant i el 1997 van treure l'àlbum 'Spiceworld' i la pel·lícula 'Spice World', fruit d'una efervescència creativa que va començar a decaure quan Geri Horner va abandonar la banda un any més tard.

Va ser el principi de la fi. Després de publicar 'Forever' (2000), el seu últim àlbum i el que va passar més desapercebut, les quatre integrants van decidir donar-se un respir per a concentrar-se en les seves carreres en solitari, algunes amb més sort que unes altres.

Spice Girls 'Forever'

Des de llavors, les Spice Girls s'han reunit en comptades ocasions, per a anar de gira (l'última vegada, el 2019, i sense Beckham) i per a actuar en la clausura dels Jocs Olímpics de Londres, el 2012, però el seu llegat les ha mantingut sempre damunt dels escenaris.

Sense anar més lluny, Dua Lipa va sorprendre el públic en els últims Brit Awards, al maig, amb un estilisme inspirat en el qual va lluir Geri Horner en els mateixos premis el 1997, quan va fer història en la cultura pop amb un icònic vestit de la Union Jack.

Una altra seguidora confessa de la banda és Adele, que després de compartir balls i "emborratxar-se" amb les seves heroïnes en les bambolines d'un concert del grup a Londres en 2019, va proclamar en xarxes el seu amor per les "cinc llegendes britàniques": "No podria haver arribat aquí sense vosaltres".

Per al seu deliri i el de tota la legió de fans, les Spice Girls celebraran el quart de segle de 'Wannabe' amb un tema inèdit, 'Feed your love', que formarà part d'un nou EP juntament amb la cançó original 'Wannabe', una versió remix i una versió demo.