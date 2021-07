El Salat, la nova cita amb l’humor inscrita en la programació del Festival Porta Ferrada, ultima el punt de sal per a convertir Sant Feliu de Guíxols en l’epicentre de l’humor en majúscules.

Si combatre la insipidesa del moment mai havia estat tan necessari, el debut del nou festival compta, a més, amb un cartell de luxe ideat per Anna Portomeñe. Carles Sans, Santiago Segura, Flo, José Mota, Ignatius Farray i Martita de Graná són els principals reclams d’una primera edició que arranca avui i s’allargarà fins aquest diumenge.

I és que si al febrer de l’any passat l’anunci de la desaparició del Singlot Festival, amb el segell d’Andreu Buenafuente i El Terrat, deixava al públic amb un regust agredolç, un any després tot és a punt per a acollir la retrobada amb la comèdia.

L’objectiu, segons la directora artística del festival, era «agafar el relleu al que ja s’estava fent» i apostar per una programació plural que integrés propostes «amb les que tothom s’hi sentís identificat». En aquest sentit, el certamen inclou «estils d’humor diferents per un públic de totes les edats, ideologies i gustos». En aquest sentit, el Salat presenta un cartell en el que hi tenen cabuda un ampli ventall de formats, des del teatre a l’stand-up comedy, passant per conferències o podcasts en directe amb un denominador comú: la comèdia.

Ignatius Farray, Valeria Ros i Pablo Ibarburu faran, aquest vespre, la gran inauguració del festival amb l’espectacle inèdit Por fin juntos. I és que, res més lluny de la realitat, perquè la proposta reunirà els tres actors per primera vegada sobre l’escenari. Per la seva banda, Santiago Segura, Flo i José Mota, aterraran demà a Sant Feliu de Guíxols per a presentar l’espectacle Dos tontos y yo. El sentido del humor. La jornada, però, també comptarà amb un altre plat fort. Es tracta de Carles Sans, membre del Tricicle, que presentarà en solitari Per fi sol!. L’espectacle va néixer quan, fa un any i mig, l’actor es va adonar que volia tirar endavant una aventura en solitari i totalment oposada al que havia fet fins ara: parlar. A partir del do de la paraula, narra anècdotes professionals i personals amb la companyia gestual.

També forma part de la programació la ‘influencer’ gaditana Martita de Graná; L’Apocalipsi d’El matí de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee; Vermunólogos, amb Andreu Casanova, Tian Lara i Oscar Saénz, i Víctor Parrado, en format de conferència.

A les portes de la inauguració, la primera edició del festival Salat supera el 80% d’ocupació.