El Museu Memorial de l’Exili (MUME) de La Jonquera va acollir divendres la presentació del llibre Les agendes del tinent Blasi (1939-1942) (Memorial Democràtic, Col·lecció Memòries, 6, 2021) d’Alexandre Blasi Boher. Els historiadors Gemma Domènech, Joaquim Nadal i Miquel Serrano es van encarregar de la presentació i contextualització dels dietaris de l’exili d’Alexandre Blasi Boher (Alentorn, Artesa de Segre, 1910 - Barcelona, 1989), qui va ser tinent del cos de carrabiners durant la Guerra Civil. L’acte també va comptar amb la participació d’Alexandre Blasi Darner, fill de l’autor; Jordi Font, director del Memorial Democràtic; i Alfons Quera, director del MUME i conductor de l’esdeveniment.

Les agendes del tinent Blasi (1939-1942) permet reconstruir els darrers dies de l’operació d’evacuació a França del patrimoni artístic concentrat als dipòsits de la mina Canta (la Vajol), el mas Perxés (Agullana) i el mas Descals (Darnius) i amenaçats per l’avanç de la guerra.

Blasi, que va comandar el moviment de camions i per això va ser testimoni d’aquest episodi clau en la salvaguarda del patrimoni de la República i de la Generalitat, va continuar els seus dietaris durant els més de tres anys que va passar a França, centrant-se a detallar l’angoixa i la lluita per la supervivència, així com la solidaritat que existia entre els exiliats.

L’edició de les agendes ha anat a càrrec de Miquel Serrano i d’Alexandre Blasi Darner, i s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de la família Blasi Darner, que va donar el fons personal del tinent al MUME el passat 2017.