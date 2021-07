La soprano escandinava Lise Davidsen posposa la seva actuació al Festival de Peralada arran dels nous protocols que ha aprovat el govern alemany per prevenir la covid-19. L'obligació d'haver de fer cinc dies de quarantena fa que la cantant, considerada la veu wagneriana del moment, no pugui compaginar el recital que havia d'oferir aquest 31 de juliol a l'Empordà amb el certamen de Bayreuth (on ha d'interpretar dues òperes del compositor).

Davidsen i l'organització de Peralada ja estan buscant una nova data, dins l'edició del 2022, per agendar-hi el recital líric previst per a aquest proper dissabte, i que ara s'ha hagut de cancel·lar. El Festival de Peralada reemborsarà les entrades en els propers dies.

Segons informa el Festival de Peralada en un comunicat, la soprano noruega ha fet saber a l'organització del certamen que li serà impossible actuar aquest 31 de juliol al certamen empordanès. El motiu són els nous protocols que el govern alemany ha aprovat per prevenir la covid-19, i que obliguen a guardar cinc dies de quarantena als viatgers procedents d'Espanya.

Això fa que Lise Davidsen no pugui cantar a Peralada i, al mateix temps, complir amb el compromís d'actuar al festival alemany de Bayreuth, on participarà en dues òperes de Richard Wagner 'Tannhaüser' i 'La Valquíria'). Segons informa el Festival de Peralada, la soprano, "conscient de l'interès que suscitava" el seu debut al certamen, "transmet a tot el públic el seu afecte i comunica que ja està buscant nova data a la seva agenda per actuar-hi en la propera edició".