L’editorial gironina Curbet Edicions ha publicat El cel té la cara blanca, un llibre que recull un centenar de poemes que giren al voltant del temps i que van ser escrits per Nemesi Viñas Bosch (1921-2017), exalcalde de la Cellera de Ter i un dels primers gestors de La Fontana d’Or, seu que actualment ocupa el CaixaForum Girona, en diverses etapes de la seva vida.

Els poemes inclosos en el llibre, editat per la família de Viñas coincidint amb el centenari del seu naixement i amb pròleg de Rosa Font Massot, s’agrupen en quatre apartats que fan referència a les estacions de l’any, i un cinquè amb els poemes restants. El títol, El cel té la cara blanca, fa referència al primer vers del poema Pluja, que l’autor va escriure quan tenia 16 anys.

El paisatge que envolta la Cellera de Ter, municipi natal de Viñas i on va exercir d’alcalde entre els anys 1967 i 1973, centra bona part d’uns poemes que descriuen els sentiments que cada estació feien despertar en l’autor.

Poeta autodidacte, Nemesi Viñas va escriure centenars de poemes al llarg de la seva vida, tot i que no va publicar part de la seva obra fins ben entrat a la vellesa. Ja amb més de vuitanta anys, Viñas va publicar dos llibres en els quals recollia una selecció de la poesia: Fills de llarga caminada (2003), editat per Papers on Demand, i La veu dels sentiments (2005), publicat per Edicions a Petició.