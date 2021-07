La cantant catalano-irlandesa Núria Graham puja aquest vespre (20 h) a El Terrat de Celrà per presentar el seu darrer disc, Marjorie, una declaració d’amor a la seva àvia paterna irlandesa, Marjorie. Amb la seva guitarra acompanyarà temes com Hazel o Toliet Chronicles i també repassarà alguns dels seus grans hits com Cloud Fifteen o Bird Hits Its Head Against the Wall. At Last i Ready To Fool You són els seus dos últims senzills, acabats de sortir del forn i que anuncien un altre èxit.