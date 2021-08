Les sales d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acullen, fins al 26 de setembre, El lloc de l’absència de Joaquim Sancho. L’exposició està formada majoritàriament per olis sobre tela i alguna peça de guaix sobre paper Japó. Es tracta de la tercera mostra que el castell exhibeix aquest any i la sisena del cicle anual d’exposicions al municipi organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Segons indica Conxita Oliver, membre de l’Associació Catalana i Internacional de Crítics d’Art, en un comunicat, «la pintura de Sancho ha girat envers la dialèctica entre el gest irregular i el racionalisme geomètric, entre la llibertat d’acció i el mesurament ordenat i proporcionat. Entén el gest com una manera de fer constar sobre el suport tot un seguit de vivències i sensibilitats que desenvolupa a partir d’unes estructures de repetició i de combinació. Una cartografia d’arquitectures trencades, un mapa de trajectes únics i irrepetibles, un desplaçament fet d’experiències espacials a temps real, d’agregacions sentides i transmeses per la durada de la petja o per la precisió del gest».

El lloc de l’absència se suma a les exposicions que ja es poden visitar al municipi, com la d’escultures de gran format de l’artista Santiago Gimeno al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.