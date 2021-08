La sala de teatre La Planeta presenta la programació que inaugurarà un nou curs aquest setembre: la XXXI Proposta de Teatre Independent, que tindrà lloc entre el 17 de setembre i el 7 de novembre. Enguany, el cicle compta amb una desena d’espectacles i una vintena de funcions que es completaran amb la programació de Temporada Alta, que comença el 8 d’octubre, i la XXIX Proposta de Poesia Premi Just M. Casero, que es presentarà a principis de setembre.

Les dues funcions encarregades d’estrenar la Proposta de Teatre Independent són dues: la primera serà El Gegant del Pi, del 17 al 19 de setembre. Una obra d’autoficció escrita i interpretada per Pau Vinyals i dirigida també per Júlia Barceló, que intenta trobar les paraules a tots els silencis que habiten a una família i que vol ser un viatge en la intimitat. La segona estrena, que arribarà els dies 25 i 26 de setembre, serà Que s’acabi el món és culpa meva, de l’Associació La Intempèrie que, des del poble veí de Celrà, plantejaran si es pot seguir somniant el futur davant l’evidència d’un món que s’acaba.

El mes de setembre acabarà amb un concert de jazz el dia 30 en el qual hi participaran dos grups gironins: Movin Wes i The Sidewinders. Els primers, que ja sumen una trajectòria de deu anys i que s’han convertit en un grup referent en el format Hammond-guitarra-bateria, han estat residents quatre anys a l’emblemàtic Sunset Jazz Club de Girona, on han pogut fer gaudir al públic de valent amb tributs a grans clàssics del jazz i el funk. D’altra banda, el trio de vent de The Sidewinders han fet col·laboracions amb el saxofonista nord-americà Bill McHenry o la cantant neerlandesa Nadia Basurto.

L’octubre s’estrenarà els dies 1 i 2 amb Blanca desvelada, de la Companyia Aleteo, un espectacle que entrellaça dues històries en el temps i que ha estat fortament aplaudida per la crítica, especialment pel treball de l’actriu Alejandra Jiménez Cascón. El 3 d’octubre, Meritxell Yanes i Martí Torras presentaran Pòsit per reivindicar la necessitat de defensar el sentit de l’humor en l’acompanyament de les persones amb Alzheimer. Per l’obra, Yanes i Torras han comptat amb l’ajuda del psicòleg Oriol Turró Garriga, que assegura que «és més fàcil comunicar-se amb una cara somrient i pel cuidador la càrrega que implica disminueix si la relació és fluïda».

El mes continuarà amb el muntatge El·lipsi, dirigit per Ferran Joanmiquel. Es tracta d’una proposta molt original creada a partir de la recopilació que ha fet Cicle de Teatre Verbatim el d’històries personals i de drames humans del dia a dia de la pandèmia, i que torna a La Planeta els dies 9 i 10 d’octubre.

Durant el període de les Festes de Girona, La Planeta no tancarà les portes: el dissabte 30, el Grup Proscenium oferirà dues sessions d’El comte Arnau, de Josep Maria de Sagarra i adaptada per Joan Ribas. Els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, la companyia figuerenca La Funcional, que celebra el seu trentè aniversari, ocuparà la sala amb La Gavina i Les Tres Germanes, dos muntatges dedicats al dramaturg rus Anton Txékhov. Les Tres Germanes es representarà només davant de 30 espectadors degut a les característiques de la posada en escena.

Finalment, la Proposta de Teatre Independent es clourà el cap de setmana del 6 i 7 de novembre amb Es pronuncia Camí.