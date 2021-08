Blaumut va tornar dimarts al festival de Cap Roig -per quarta vegada al llarg de la seva carrera- per presentar el seu darrer treball, 0001, amb totes les entrades exhaurides. Per això, el quintet es va mostrar especialment agraït al seu públic, ja que molts d’ells havien mantingut una entrada comprada el febrer de 2020. L’any passat, la pandèmia els va obligar a anul·lar la gira de presentació del nou disc, i només van poder fer alguns concerts comptats.

Per això, el grup va tornar amb més energia que mai dalt de l’escenari. Amb un públic entregat -cosa que es va fer evident ja des de la primera cançó-, tot i que sense moure el cul de la cadira, Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov i companyia van defensar els nous temes, com Ara, aquí, present, De veritat, Cel estranger o la mateixa 0001 combinant-los amb aquells himnes que ja s’han convertit en part de l’imaginari col·lectiu; com són Pa amb oli i sal i Bicicletes, que van comptar amb els cors i els xiulets del públic.

Una actuació amanida amb l’habitual complicitat entre els músics -bromes sobre l’al·lopècia incloses- i amb un públic que va acabar suplicant els bisos amb un fort repic de mans i peus. «Mil gràcies per seguir omplint els escenaris. No deixeu de fer-ho, perquè sou la nostra ànima», va concloure de la Iglesia abans de desaparèixer de l’escenari després de gairebé dues hores de concert on els músics ho van donar tot.