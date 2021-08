El Museu Cerdà de Puigcerdà torna a treure la catifa vermella per acollir la 12a edició del Cerdanya Film Festival. Aquest any, però, amb una novetat: per primer cop, el certamen actuarà com a col·laborador en la preselecció de curtmetratges per els Premis Goya. Així, s’afegeix a l’esdeveniment un segell de qualitat.