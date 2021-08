L’escena cultural gironina ha quedat durament trasbalsada aquest matí amb la mort del propietari de la llibreria Context de Girona, Frederic Streich.

Nascut a Barcelona, va viure durant vint anys a l’Empordà. Després de venir a Girona a impartir conferències i cursos, va considerar la ciutat l’emplaçament perfecte per a muntar-hi el cafè-llibreria amb la qual sempre havia somiat. Així va néixer, l’any 2009, Context, que aviat va convertir-se en un dels pols d'atracció cultural més actius de les comarques gironines amb l'organització de recitals, poesia, teatre en viu, cinema, exposicions i fins i tot, en temps de pandèmia, va impulsar tertúlies virtuals.

Viure just sobre la llibreria Context, com ho feia quan estava ubicada a Pou Rodó, era com no abaixar mai la persiana. Tot i traslladar-se a la Cort Reial, mai va voler abandonar el cor del Barri Vell de Girona.

Les xarxes socials s'han inundat de missatges en record a Frederic Streich. En destaquen el seu humor, amabilitat i la seva contribució a la vida cultural gironina.