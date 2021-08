El Centre d’Art Contemporani Les Bernardes de Salt transporta l’exposició Els pelegrins de la bellsa a l’illa italiana de Capri, una mostra que es va poder contemplar a l’espai saltenc del 5 de febrer al 20 d’abril.

L’exhibició posa el focus en el Grand Tour i en diversos escriptors com D. H. Lawrence, Norman Lewis, Henry Miller, Patrick Leigh Fermor, Kevin Andrews i Lawrence Durrell que van quedar captivats per la bellesa de la mediterrània i que van donar origen al llibre Los Peregrinos de la belleza, de María Belmonte.

Robert Fàbregas, comissari de l’exposició i director de Les Bernardes assegura que la mostra «reflexiona al voltant de la idea del Grand Tour, el viatge físic i espiritual en què diferents intel·lectuals d’arreu d’Europa acudien a el Mediterrani per a una millora de la seva salut, però també per a estudiar els grans clàssics de la literatura i per a viure un alliberament».

A Capri, l’exposició de Les Bernardes es presentarà a la vil·la San Michele, i comptarà amb les fotografies del gironí Jordi Mestre i Vergés i de l’artista napolità Michele Iodice.