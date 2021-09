El CaixaForum Girona encara la nova temporada expositiva amb dues grans espases. La programació arrencarà el 28 de setembre amb la proposta Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020, una mostra que explora la relació entre ambdues disciplines al llarg dels darrers cent anys i que es podrà veure fins al 30 de gener del 2022.

Amb el disseny com a gran protagonista, l’exposició vol plasmar la gran influència del moviment artístic surrealista en l’univers del disseny, des del mobiliari fins a les pel·lícules, passant per la moda, l’escultura, els cartells, les fotografies o els llibres, en un viatge que recorrerà des del 1924 fins a l’actualitat. En total, la mostra juxtaposarà més de dues-centes peces, entre obres d’art surrealistes i objectes de disseny amb l’objectiu de revelar els paral·lelismes entre els dos elements protagonistes. Es tracta d’una col·laboració amb el Vitra Design Museum, que inclou obres d’artistes com Salvador Dalí, Leonor Fini, Yves Tanguy, Meret Oppenheim o Man Ray.

Un altre dels plats forts de la temporada arribarà el 2 de març amb l’exposició Art i mite. Els déus del Prado. Es tracta d’una mirada sobre la mitologia grecoromana i la seva representació al llarg de la història de l’art, amb objectes datats entre el segle I a.C. i mitjans del segle XIX. De fet, la mostra assenyala la mitologia clàssica com a font constant d’inspiració per a nombrosos artistes al llarg de la història, plasmada en peces ceràmiques, blocs de marbre, medalles o taules. A través d’una cinquantena d’obres arribades del Museo Nacional del Prado, la mostra presenta noms propis de la història de l’art com Rubens, Ribera o Zurbarán, a banda de projectar diverses interpretacions d’episodis mitològics amb l’objectiu d’acostar la riquesa iconogràfica, geogràfica i cronològica de les col·leccions de l’equipament madrileny. La mostra es podrà veure fins al 28 d’agost del 2022.

A més, l’equipament cultural gironí també ha programat una instal·lació minimalista i cromàtica a càrrec de l’artista contemporània Rosa Brun. Es tracta de Acrux-Vela-Hamal, 20, que es podrà visitar fins al setembre del 2022. La proposta, que es mou en el terreny de l’abstracció, s’inscriu en el marc del cicle Accés Directe, que té per objectiu acostar l’art al gran públic.

Les tres propostes que aterraran a Girona formen part de la programació que ahir va presentar la Fundació La Caixa per a la temporada 2021-2022, la que considera la «més extensa i disruptiva». En total, l’entitat ha programat 31 mostres als centres culturals CaixaForum i CosmoCaixa, on s’hi sumaran, a més, 9 exposicions itinerants que recorreran el territori espanyol i portuguès. La nova temporada s’articularà sota el lema «Creiem en la cultura. Creixem en la cultura», amb l’objectiu «d’oferir al públic finestres que li permetin llegir el present des d’una mirada al passat i una visió de futur». En aquest sentit, la directora general adjunta de l’entitat, Elisa Durán, va assenyalar que «estem satisfets d'oferir, enmig dels temps d’incertesa en els quals estem immersos, una temporada expositiva marcada per la innovació i grans temes que uneixen passat, present i futur». A més, va afegir que «la temporada 2021-2022 suposarà la incorporació definitiva de l'àmbit digital», «sense renunciar a la qualitat de continguts i aprofitant les oportunitats que ofereix aquesta via».