Olot acollirà aquesta tardor un centenar de propostes culturals, encapçalades pel músic Manel Fortià, l’escriptor Martí Gironell i la companyia La Perla 29.

Dani Pérez, Horacio Fumero, Guillem Arnedo i Lucía Fumero donaran el tret de sortida a la programació de jazz, en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. A més, també pujaran a l’escenari Manel Fortià, acompanyat del saxofonista i can taor Antonio Lizana. Els amants de la música de cambra també estan de celebració, i és que el cartell d’enguany també ha programat l’actuació del duet d’acordió i contrabaix, a càrrec de Didier Laloy i Adrien Tyberghein. D’altra banda, també arribarà a la capital de la Garrotxa la primera producció de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, que interpretarà peces composades de la ma de l’olotí Dani López, el debut de Clara Gispert i el nou àlbum de Clara Poch i Marçal Calvet.

A nivell literari, aquesta temporada s’han previst els espectacles Hem escollit, d’Inútils Mots; En ruta per la vida, de Montse Mundet i Constan; Els Carbonell -integrat per l’exmembre de Txarango Sergi Carbonell i el seu pare, Janot Carbonell; i Manual de Supervivència, homenatge a Vian, de Lluís-Anton Baulenas. La nova programació també comptarà amb presentacions de llibres a càrrec de Martí Gironell, María Belmonte, José A. Donaire, Anna Cortils i Lluís Brugués. Completaran l’oferta d’activitats un taller d’escriptura creativa, que compartirà espai amb sessions de club de lectura.

Les arts escèniques seran un altre dels pilars de la nova programació de tardor. En aquesta edició, l’organització aposta per a centrar la mirada en Amèrica, a través de tres propostes. Es tracta de Teatro Amazonas i Tierras del Sur, d’Azkona-Toloza; i Oligor y Microscopía, de La Melancolía del Turista. Per la seva banda, Núria Guiu protagonitzarà la darrera de les rèpliques del Sismògraf -tal com el coneixem fins a dia d’avui-, abans de donar pas al nou model de festival. I és que aquesta tardor, el Sismògraf també es deixarà veure amb Les impuxibles, Simon Mayer i l’espectacle familiar Roseland musical. A més, la companyia La Perla 29 portarà a Olot el fenomen Canto jo i la muntanya balla, l’espectacle basat en la multipremiada novel·la d’Irene Solà. També pujarà a l’escenari una altra proposta de gran format. Es tracta d’Història d’un senglar, un monòleg interpretat per Joan Carreras. A més, també comptarà amb un espectacle de circ per Nadal, a càrrec de la companyia francesa La Barque Acide.

El públic familiar també tindrà cabuda en la nova programació de tardor. Al novembre, El Més Petit de Tots portarà diverses propostes per a infants de 2 a 6 anys, on també s’han programat El Petit Format, el Lluèrnia i el Mini. Per la seva banda, el Museu dels Sants acollirà diversos tallers, des de la tècnica japonesa del Shibori a objectes nadalencs decoratius. A més, el Museu de la Garrotxa ha programat aquesta tardor una exposició d’Alícia Vogel i Adrià Gamero. La venda d’entrades per la nova programació s’obrirà el 20 de setembre.