Curbet Edicions posa punt i final a vuitanta anys d'història. Quim Curbet ha anunciat el tancament de la companyia fundada pel seu pare, que el novembre de 1941 va començar a exercir a Girona "el noble art de la impremta". En un escrit difós a les xarxes socials, l'impressor, editor i escriptor anunciava la seva decisió de jubilar-se.

"Ara l'ofici d'impressor, les arts gràfiques i l'edició ja no són el que havien arribat a ser en el segle passat. Els avenços tecnològics han suplantat i han superat molts dels aspectes que la nostra professió reclamava, deixant completament obsolet el paper que preteníem desenvolupar amb el nostre talent discret, i, per tant, he decidit jubilar-me i extingir definitivament –a final d'aquest any 2021– la societat que encara ostentava el cognom familiar, Curbet Edicions. Em queda el regust amarg de no haver pogut encarar tots els reptes que s'esperaven de mi, ni haver sabut tampoc administrar-los amb la diligència necessària", diu Curbet .

En el mateix escrit dona les gràices a tots els que han col·laborat amb Curbet Edicions i demana perdó "si no he estat a l'altura de les circumstàncies, quan les circumstàncies ho exigien". "Espero també que la ciutat de Girona, que el país –i la llengua a la qual vam intentar servir– ens perdonin per no haver fet tot allò que hauríem pogut fer", afegeix.

I conclou: "Em queda el consol de pensar que, tot i que les paraules se les endú el vent, el que està escrit i imprès, potser sí que perdurarà per sempre".