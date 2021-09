Els noruecs Kings Of Convenience tornaran a les comarques gironines, cinc anys després de la seva primera visita, l’agost de 2016 al festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Serà el pròxim 23 d’octubre quan el duet de folk i pop format per Erlend Øye i Eirik G. Bøe pujarà a l’escenari de l’Auditori de Girona en el marc d’un concert benèfic per a la síndrome d’Angelman, un trastorn neurogenètic caracteritzat per un retard greu en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual, problemes de moviment i equilibri, dificultats o fins i tot absència de parla, i crisis epilèptiques, entre altres símptomes. Afecta unes 2.000 persones a l'Estat espanyol, de les quals només 600 estan diagnosticades.

Coorganitzat amb el Primavera Sound -festival que els de Bergen han trepitjat en més d’una ocasió- el concert s’emmarca en la gira de presentació de Peace or Love (2021), disc amb el qual el duet trenca un llarg silenci de dotze anys, des de la publicació de Declaration of Dependence (2009).

Influenciats per formacions com els escocesos Belle & Sebastian o els llegendaris Simon & Garfunkel, Kings of Convenience s’han erigit en vint anys -van debutar el 2001 amb l’àlbum Quiet is the New Loud- en un dels noms més celebrats de l’escena folk pop mundial confeccionant un segell propi i un so molt característic, amb èxits com Days I Had With You, Know How, Boat Behind o I’d Rather Dance With You. A banda de ser Kings of Convenience, Erlend Øye també forma part del grup de dream pop i shoegaze The Whitest Boy Alive, a més de comptar amb un projecte en solitari.

Les entrades per a aquest concert ja es poden adquirir a través del web de l'Auditori de Girona a un preu que oscil·la entre els 30 i els 35 euros.