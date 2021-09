Un diàleg entre el surrealisme i el disseny a través de més de 200 obres d'art i objectes que explora la relació entre les dues disciplines des de fa un segle. L'exposició 'Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020' ha arribat al CaixaForum de Girona, on es pot visitar des d'aquest dimarts i fins al 30 de gener. Coorganitzada entre la Fundació lla Caixa' i el Vitra Design Museum, la mostra posa de manifest rics paral·lelismes i connexions que es converteixen en una "relació d'anada i tornada", ja que el surrealisme es va inspirar en part en els objectes quotidians i en el disseny, però, per la seva banda, aquest moviment artístic també va impactar en el disseny des del principi i va ajudar a alliberar-lo del dogma funcionalista.

Aquest influx, que va començar als anys 30 i es va intensificar especialment després de la Segona Guerra Mundial, continua sent ben vigent en una part del disseny contemporani. La mostra forma part de la programació expositiva consolidada de la Fundació 'la Caixa' al voltant de l'arquitectura i del disseny, més enllà d'una aproximació d'estils i períodes històrics concrets. Entre les exposicions que s'han dut a terme en diferents centres, destaquen les dedicades a grans figures com Mies van der Rohe, Le Corbusier, Richard Rogers i Alvar Aalto.

Després de presentar-se oficialment el 1924 amb la publicació del Manifest del surrealisme d'André Breton, el surrealisme va esdevenir ràpidament un moviment intel·lectual i polític internacional, els membres del qual provenien de diversos orígens i disciplines, entre les quals l'escriptura, el cinema i les belles arts. Els artistes surrealistes van utilitzar el subconscient, els somnis, les obsessions, l'atzar i l'irracional per a les seves creacions. El surrealisme va tenir especial interès en els objectes quotidians i els va alterar per fer-los més fantasiosos, onírics, irònics, terrorífics o emocionals.

La influència del surrealisme es va estendre per tots els àmbits dels disseny del darrer segle: des del mobiliari i l'interiorisme fins al disseny gràfic, la moda, el cinema i la fotografia. Avui en dia, l'influx del surrealisme és ben viu en el disseny. L'enfocament subversiu, les imatges fantàstiques i el l'interès del surrealisme per la psique humana continuen sent inspiradors per als dissenyadors contemporanis.

L'exposició, de caràcter multidisciplinar i dividida en quatre àmbits temàtics, pretén aportar llum sobre aquest diàleg creatiu fascinant i continuat. S'hi inclouen pintures, escultures, objectes, cartells, revistes, llibres i fotografies, com també pel·lícules històriques i vídeo. Entre els artistes i dissenyadors exposats hi ha Shiro Kuramata, Ray Eames, Carlo Mollino, Gae Aulenti, Claude Cahun, Achille Castiglioni, Man Ray, Joan Miró, Yves Tanguy, Le Corbusier, Salvador Dalí, Leonor Fini, Roberto Matta, Isamu Noguchi i Meret Oppenheim.

Les obres procedeixen de nombroses col·leccions, fundacions i museus del món, com el San Diego Museum of Art, el West Dean College, la Fondazione Achille Castiglioni, la Eames Foundation i el mateix Vitra Design Museum, on la mostra es va poder veure per primer cop. Un cop closa a Sevilla, i després d'haver visitat Barcelona i Madrid, l'exposició Objectes de desig ha arribat a CaixaForum Girona.