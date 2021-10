La veritat i la credibilitat a la fotografia centraran les vuitenes Jornades Fotogràfiques de Platja d’Aro, que se celebraran del 22 al 24 d’octubre. Després que la passada edició fos totalment en línia per la pandèmia, aquest any les jornades platjarenques recuperen la presencialitat a la majoria d’activitats, si bé també n’hi haurà de virtuals.

El programa inclou vuit seminaris, tallers i conferències. Entre els ponents d’aquesta edició hi ha l’artista i dissenyador Erik Kessels, un dels màxims exponents de l’anomenada «fotografia trobada»; els fotògrafs Diego Fontalba i Jordi Algué; el fotoperiodista i escriptor Pepe Baeza, que dirigirà un seminari per avaluar els principis que atorguen a la fotografia el caràcter de testimoni fidedigne o la fotògrafa i artista plàstica Mercè Ribera.

Aquest any, per primera vegada i com a cloenda de les jornades, hi haurà una activitat participativa presencial oberta al municipi el 7 de desembre on un equip d’estilistes, maquilladors i fotògrafs mostraran al públic com es treballa per fer una foto de portada per analitzar i reflexionar sobre quina és la bellesa real.

L’assistència a les activitats és gratuïta, però les places son limitades i amb inscripció prèvia.