Erlend Øye i Eirik Glambek Bøe fa més de vint anys que toquen junts i això es nota a l’escenari. Dissabte al vespre, davant un Auditori de Girona gairebé ple i rendit als seus peus, Kings of Convenience van exhibir la gran química que els uneix amb un càlid recital basat sobretot en Peace or Love, l’àlbum amb el qual han trencat enguany dotze anys de silenci discogràfic. Amb un Erlend Øye mostrant en tot moment una gran complicitat amb el públic, la parella de Bergen va anar desgranant cançons com Rocky Trail, Love is a Lonely Thing, Angel o Killers, totes elles interpretades magistralment a dues veus i amb l’acompanyament de sengles guitarres acústiques.

Un dels moments més emotius del concert -organitzat per recaptar fons per a la recerca de la síndrome d’Angelman- es va produir quan el duo noruec va convidar a l’escenari la mare de l’Antón, un nen diagnosticat amb aquesta malaltia, per explicar el seu cas i la necessitat de seguir investigant. Temes ja emblemàtics del grup com Mrs. Cold, Homesick o Misread van cloure, després d’unes llargues i merescudes ovacions, una vetllada càlida, emotiva i, a estones, hipnòtica.