El Palau de la Música va commemorar ahir diumenge els 50 anys de l’estrena de l’Himne per a les Nacions Unides composat per Pau Casals, la seva condecoració amb la Medalla de la Pau i el ja famós discurs «I am a Catalan», pronunciat davant l’Assemblea General de l’ONU quan tenia 94 anys. L’acte ha estat iniciativa de la Fundació Pau Casals, amb el suport del Govern i del Ministeri de Cultura i AC/E Acción Cultural Española, i ha commemorat el músic i compositor del Vendrell amb un concert titulat 50 anys de Pau Casals a les Nacions Unides. Abans, el president del Govern, Pere Aragonès, havia reivindicat el llegat de Casals i havia destacat que la pau que ell defensava es construeix «garantint l’entesa i la llibertat dels pobles».

El concert al Palau de la Música va anar a càrrec de l’orquestra Franz Schubert Filharmonia i l’Orfeó Català, sota la direcció del mestre Tomàs Grau. El programa musical va incloure la interpretció de l’Himne que les Nacions Unides van encarregar a Pau Casals. També s’hi va escoltar el concert per a dos violins en re menor de J.S. Bach i l’Himne a l’Alegria de la Novena simfonia de L.v Beethoven. L’acte va acabar amb la projecció del vídeo de Pau Casals a les Nacions Unides i interpretant el Cant dels Ocells.

Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, va recordar a l’inici de l’acte que el nom del vendrellenc és un dels més universals de la cultura catalana i va destacar que va utilitzar la música «com a expressió de compromís amb un mon millor, on la concòrdia i la generositat permetin el triomf de la pau i de la convivència». Pardo també va llegir unes paraules de la vídua de Casals, Marta Casals, escrites des de Washington.

La que va ser la seva dona durant molts anys assenyalava que la força i la vitalitat del seu marit van ser «extraordinàries» i apuntava que el dia que el músic va rebre la Medalla de la Pau ara fa 50 anys va ser un dia «memorable i molt emocionant».

En els parlaments institucionals, Aragonès va assegurar que és un «orgull» que la vegada que es va parlar «amb tota la força» de Catalunya, en al·lusió al discurs de Casals a l’ONU, fos per parlar de pau.