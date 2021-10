La quarta edició de la fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà comptarà amb la participació de 37 editorials dels països catalans. Aquest any es manté la reubicació de la fira al pavelló firal de la Bisbal, que es complementarà amb una carpa exterior. La quarta edició de l'Indilletres vol apostar per la literatura i pel país i per això hi haurà diverses activitats com ara el debat 'Hi ha una manera catalana d'entendre el món: entorn de Francesc Pujols', que estarà liderat per Teresa Amat i comptarà amb la participació de Jordi Graupera, Alba Padrós i Max Pérez. Aquesta és una de la quarantena d'activitats que oferirà l'Indilletres el cap de setmana del 4 i 5 de desembre.

La fira de llibres de la Bisbal d'Empordà manté l'aposta per fer-se fora de la temporada d'estiu i per això es farà durant el primer cap de setmana de desembre. Al llarg del dissabte i diumenge es podran veure propostes literàries i d'altres que trepitgen diferents disciplines artístiques. Un exemple és la proposta de poesia i música 'Un tast d'Odissea', que farà Cinta Massip i Toti Soler. Aquesta proposta es farà al Teatre Mundial de la Bisbal. La resta d'activitats es faran dins del recinte de la fira, al Pavelló firal i la carpa exterior. En aquest espai hi haurà el concert-tertúlia que farà el folklorista Jaume Arnella i el grup musical Fetus, que el diumenge servirà per tancar la fira. Fetus homenatgen Arnella en el seu últim disc, 'Sota, cavall i rei' distorsionant el cançoner del romancer en actiu.

A més, la fira comptarà amb diverses presentacions de llibres dels autors de les 37 editorials que formaran part de l'Indilletres aquest 2021. L'acte inaugural estarà encapçalat per l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. A continuació, es lliurarà el 3r premi Llucieta Canyà de Crítica Literària, que serà per la bisbalenca Anna Pascual. Un jurat format pels organitzadors de la fira escull el guanyador a partir de les ressenyes que es troben dels llibres en tots els mitjans, siguin en paper o virtuals durant l'últim any. El dissabte a tres quarts de cinc de la tarda la fira oferirà contacontes d'arreu dels països catalans.