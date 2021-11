L'Ajuntament de Girona proposa als joves d'entre 16 i 25 anys convertir-se en programadors culturals dins del projecte 'Antenes'. A través d'aquesta iniciativa, els joves que hi participin coneixeran de primera mà tots els equipaments culturals públics i veuran com funcionen per després poder organitzar part de la programació que s'hi farà. Els joves podran suggerir artistes, grups o companyies que vulguin sentir o veure a la ciutat i posteriorment buscar una data lliure en els espais municipals. Per participar-hi només cal que els joves s'uneixin al grup de Telegram 'Antenes' fins al 12 de novembre i a partir d'allà aniran rebent la informació de totes les accions.

L'Oficina de Foment de les Arts busca joves d'entre 16 i 25 anys per convertir-los en programadors culturals. Es tracta d'un projecte batejat 'Antenes' a partir del qual es vol donar a conèixer el funcionament dels equipaments culturals que hi ha a la ciutat i també atraure un públic més jove als actes que s'organitzen. Durant els mesos vinents es faran activitats especials, com ara visites a equipaments culturals, assaigs oberts o trobades amb professionals. Després, els participants s'organitzaran en grups en funció dels seus interessos culturals i del calendari de cada festival o equipament que més els interessi. A partir d'aquest gener faran mentories amb altres programadors culturals i els ajudaran a pensar, produir i comunicar una programació cultural a la ciutat. La idea és que a través d'aquesta iniciativa, els joves plantegin noms de grups i artistes que els interessin i veure tota la feina que implica l'organització d'esdeveniments culturals.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha remarcat la importància d'aquest projecte per «generar interès per la cultura entre els públics joves». Per altra banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha destacat que amb aquestes iniciatives s'ofereixen «noves oportunitats laborals» per als joves. Per participar en el projecte només cal inscriure's al grup de Telegram "Antenes", fent una foto al QR de la iniciativa. Des d'allà, s'enviarà la informació de totes les accions. El termini de participació ja és obert, i els nois i noies que ho vulguin es podran apuntar fins al 12 de novembre. L'Ajuntament de Girona promou i organitza aquesta iniciativa a través del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.