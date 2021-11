El premi Llucieta Canyà de crítica literària que entrega la fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà arriba aquest 2021 a la tercera edició. El guardó s'entregarà el pròxim 4 de desembre al matí en un acte al Pavelló Firal, després de l'acte inaugural que farà l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. El jurat, escollit pels organitzadors de la fira literària, escollirà la millor crítica literària d'entre tots els escrits publicats en mitjans de comunicació en paper i digitals durant l'últim any. L'any passat, el premi va ser per Eva Vázquez amb l'article 'A l'ombra de Proust' que es va publicar a la secció de cultura d''El Punt Avui'. El premi està dotat en 500 euros.

Després del lliurament dels premis, l'escriptor Vicenç Pagès farà una conferència centrada en l'autora bisbalenca Llucieta Canyà. Es tracta d'una de les primeres autores que va escriure sobre la situació de la dona amb obres reconegudes com 'L'etern femení'. El premi a la crítica literària respon a una aposta de la fira Indilletres per posar de manifest els beneficis que tenen aquests escrits. Els organitzadors apunten que les crítiques ajuden a millorar la feina dels autors i editorials i també enforteix la literatura en català. A més, els organitzadors també creuen que la crítica pot donar eines als llibreters i lectors i, com a conseqüència, millorar l'ecosistema cultural.