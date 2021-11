Què cal fer quan ens trobem davant d’una persona que ha patit una aturada cardíaca? El cantant de música familiar Pep Puigdemont i Sidrus ha decidit donar a conèixer les pautes bàsiques que cal seguir mitjançant una cançó pensada especialment per a les nenes i els nens. En col·laboració amb el Consell Català de Ressuscitació- Suport Vital, Puigdemont ha llançat A ritme vital, un tema alegre i rítmic que ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals i que dóna les pautes bàsiques per fer front a una reanimació cardiopulmonar.

«Allà on treballo de mestre ens van fer un curs de reanimació pulmonar i una professora va tenir la idea de fer una cançó pels nens sobre aquesta temàtica. Vaig fer una recerca a Internet i vaig veure que no hi havia pràcticament res. Així que vaig decidir fer aquesta cançó» explica Puigdemont sobre l’origen del tema, publicat el 16 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar. «Ens vam posar en contacte amb el Consell Català de Ressuscitació- Suport Vital i els va agradar molt la idea, van repassar la lletra i van decidir patrocinar-la pagant la gravació» afegeix l’autor de la cançó, que ha comptat també amb la participació de Xavier Batlle i Pep Carrera, col·laboradors habituals de Puigdemont en el seu projecte musical.

La cançó es divideix en tres parts molt diferenciades. «La primera és molt lenta. Després hi ha un rap que explica els passos que cal fer i per la tornada vaig incloure les trenta pulsacions necessàries per reanimar algú» afirma l’autor de la cançó, que també parla de la bona rebuda que ha tingut. «La gent que l’ha escoltat la valora molt perquè si t’aprens la lletra de memòria, t’ajuda a saber quins passos has de fer si et trobes en aquesta situació», conclou.