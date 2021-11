El parc Central de Girona acull un projecte artístic, l’Input, que proposa convertir les banderoles de publicitat en un espai per exposar-hi l’obra de fotògrafs emergents. Fins a finals d’any, les banderoles d’aquesta zona de la ciutat mostraran les imatges de dues joves fotògrafes, la palamosina Marta Ribas i la gironina Mar Yue, alumnes de l’escola universitària Eram.

La idea de l’Input, explica el seu responsable, Marc Auladell, va néixer durant el confinament amb l’objectiu d’obrir nous espais d’exposició per a joves talents que no troben llocs on exposar.

En el cas de Marta Ribas, de 22 anys, hi exposa Contra-utopia, una sèrie fotogràfica amb què vol oferir «una representació de la societat ideal i mostrar com progressa cap a la distopia». A través d’un protagonista que fa de fil conductor per les fotografies, vol generar una reflexió sobre «com hem de millorar la nostra vida diària per no acabar en aquest futur distòpic».

Pel que fa a Mar Yue, de 21 anys, participa en el projecte amb Subsol, un assaig fotogràfic protagonitzat pel seu avi i que vol ajudar «a treballar en la memòria i a pensar en com volem recordar».

Auladell confia que després d’aquesta primera experiència realitzada en col·laboració amb l’Eram i fruit de les beques Kreas, aquesta exposició «en un format diferent» pugui tenir continuïtat i seleccionar més treballs fotogràfics a partir d’un concurs obert.