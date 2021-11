Des de fa nou anys, la contraportada dominical del Diari de Girona està ocupada per la secció El Boulevard, a càrrec del periodista Jordi Bosch. Ahir un dels seus últims articles, El panellet com a moneda oficial, publicat el passat 31 d’octubre en plenes Fires, li va valer el premi Manuel Bonmatí , en el seu 40è aniversari, un guardó que Bosch va agrair amb sinceritat i que va entendre també com un «reconeixement» a la secció que li va donar «l’oportunitat» de tornar a escriure setmanalment «al meu diari», del qual n’havia sigut director i on va viure els seus inicis periodístics. El premi, atorgat pel Rotary Club de Girona, està valorat en 1.500 euros.

Jordi Bosch va recordar durant el seu parlament els orígens de la col·laboració, que cal situar, òbviament, enmig d’un bon dinar, en aquest cas, al restaurant Massana, amb Jordi Xargayó, que va dirigir aquest diari fins el maig d’aquest any. «Em va dir que m’hauria de caure la cara de vergonya per no escriure al diari, i li dec haver tornat a escriure amb regularitat», va confessar. D’allà en va sortir una entesa per ocupar la contraportada dels diumenges amb la secció El Boulevard, que com va explicar «no és un article d’opinió, sinó un article lleuger i costumista de les coses que he vist o m’han explicat. A partir d’una notícia decideixo de què parlo i sempre hi busco una connexió gironina».

En concret, sobre l’article premiat, Jordi Bosch va ressaltar que «és una crònica de fires fent un joc amb el pas del temps a partir del preu dels panellets, que són un indicador de la evolució econòmica» i que aquest any han situat el seu preu entre un i dos euros la unitat. «Hi parlo de com m’agraden les Fires a la taula, sense la nostàlgia del Nadal, i amb una alegria que fan que m’agradin molt viure-les», va afegir. Pots llegir aquí l'article guanyador:

Tot seguit el protagonista d’aquesta edició dels premis va evocar els seus inicis periodístics, mostrant el seu primer carnet com a corresponsal de l’agència EFE quan tenia 16 anys, el setembre de 1976, i els seus orígens a Los Sitios, on «amb quatre gats fèiem un diari». També va glosar la figura de Manuel Bonmatí, periodista, polític i banquer gironí que dona nom als premis. Bosch el va conèixer, segons va revelar, el 14 d’agost de 1970, el dia que es va inaugurar l’estadi de Montilivi, i a partir d’allà va recordar la primera vegada que va trepitjar l’oficina de Bonmatí a la plaça del Vi número 12, i la relació que hi va tenir durant anys. Diumenge, a El Boulevard, va prometre que en donaria més detalls.