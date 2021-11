L’associació sense ànim de lucre Amics del Museu d’Art de Girona ha adquirit tres obres per al Museu d’Art de Girona (md’A) amb la voluntat «d’enriquir i complementar» el seu fons d’art. Es tracta d’un dibuix de Modest Urgell (1836-1919) i dos guaixos del pintor i cartellista Emili Vilà (1887-1967), essent aquests dos últims les primeres obres que el museu gironí té de l’artista de Llagostera.

Segons fonts del museu, les noves obres «han resultat suficientment assequibles i alhora interessants per a complementar les actuals col·leccions» de la institució. El md’A va presentar les tres adquisicions en un recent acte públic que va comptar amb la intervenció de Josep Calataiud, director territorial de Cultura a Girona, i al qual hi van assistir una vintena de persones. Seguidament, Toni Monturiol, conservador del Museu d’Art de Girona, va explicar i contextualitzar els dos guaixos de Vilà.

El dibuix de Modest Urgell, Barraca de pescadors (Berck), és un carbó i llapis sobre paper que va participar l’any 2019 a l’exposició Modest Urgell, més enllà de l’horitzó, organitzada pel md’A en el marc de la commemoració de l’Any Urgell. S’ha incorporat a l’exposició permanent del museu i completa les obres qeu hi ha de l’autor.

Pel que fa a l’autor dels dos guaixos, Emili Vilà, va ser un pintor i cartellista llagosterenc i especialment reconegut a París durant els anys vint, on va retratar importants personatges públics de l’època i va rebre nombrosos premis per les seves obres. Després de la guerra, va viure, treballar i exposar a Barcelona fins que es va establir definitivament a Sant Feliu de Guíxols. El Museu d’Art de Girona no comptava, fins ara, amb cap obra d’aquest artista.

Els Amics del Museu d’Art compta amb prop de 750 associats i és la segona entitat d’amics de museus més nombrosa de Catalunya. Normalment, la seva aportació es focalitzava en facilitar treballs de restauració d’obres del fons del museu. En els darrers anys, i d’acord amb la directora del Museu d’Art, Carme Clusellas, s’ha reorientat el seu suport a l’adquisició i posterior donació d’obres per fer créixer les col·leccions de l’entitat.

Un total de 115 activitats acostaran l’art als ciutadans de Catalunya del 25 de novembre al 3 de desembre amb motiu de la primera edició de la Setmana de l’Art de Catalunya organitzada per les Galeries d’Art de Catalunya (GAC). Hi ha programades exposicions, visites guiades, rutes, conferències i visites a l’estudi de l’artista arreu de Catalunya organitzades per 73 entitats entre museus, fundacions i galeries d’art.

La presidenta de les GAC, Mònica Ramon, destaca que l’objectiu és apropar les arts als ciutadans, crear nous públics i descentralitzar les activitats, de manera que no només se celebrin a Barcelona i sigui «el festival d’art de Catalunya».

A les comarques gironines s’han convocat un total de 14 punts expositors i activitats artístiques, entre els quals hi ha el Museu d’Art de Girona (amb les mostres Palau Farré d’un sol traç i Celso Lagar i Hortense Bégué. Els anys catalans (1915-1918), així com la visita comentada a l’antic Hospital de Santa Caterina), La Mercè (amb Tempus fugit, d’Elena Olivé) i la Casa de Cultura (amb la XI Biennal d’Art 2021).

Així mateix, el Museu Raset d’Art Modern acollirà dues visites guiades de l’exposició La Quietud; el Museu de l’Empordà inaugurarà Fronteres. Línia de tall; i el Museu de La Garrotxa presentarà A Land is a Land is a Land is a Land, dels artistes olotins Adrià Gamero i Alícia Vogel. També hi participen les galeries L’Arcada, Traç d’Art, la Fundació Perramon i la Casa de la Paraula amb les mostres que tenen actual o permanentment exposades.

La coordinadora del programa, Maribel Navarro, explica que la iniciativa està adreçada a públics molt diferents i que inclou propostes «molt singulars». Per tal d’arribar a tota mena d’usuaris, l’organització ha habilitat al web de la Setmana un cercador amb el mapa de Catalunya, on els usuaris poden buscar i segregar les activitats per territori, per entitat, per activitat i per dia. En total, s’han convocat 45 exposicions a museus, fundacions i centres d’art, a més de 25 a les galeries d’art. Les activitats són majoritàriament gratuïtes, tot i que n’hi ha algunes de pagament amb un preu «especial» per l’ocasió.

noves ADQUISICIONS. El Museu d’Art de Girona amplia el seu fons artístic. 1 El dibuix de Modest Urgell. F

2 Un guaix d’Emili Vilà. F

3 L’altre guaix d’Emili Vilà. F

La Setmana de l’Art planifica 14 mostres a Girona

El programa inclou el Museu d’Art de Girona, la Mercè i el Museu de l’Empordà, entre d’altres