Les excavacions de la vil·la romana de Caldes de Malavella (Selva) han permès trobar una llàntia de peu del segle I dC que té un gravat amb una dona mig despullada. L'arqueòleg del jaciment, Joan Llinàs, ha detallat que el fet de trobar aquesta llàntia posa de manifest la importància d'aquesta antiga ciutat romana, ja que aquest tipus d'objecte només es feien servir en llocs amb un nivell de qualitat de vida. L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha anunciat que volen fer aquest espai una zona visitable, però caldrà abans acabar les excavacions. De moment s'han trobat dues cases alineades a una antiga via romana. Les restes de la ciutat romana van sortir a la llum arran de la reforma de la carretera de Llagostera, ara fa tres anys.

La renovació de la carretera de Llagostera al seu pas per Caldes de Malavella i l'eixamplament de les voreres que es va fer ara fa tres anys va permetre la descoberta d'una antiga via romana i la façana d'una casa que tocava a aquest carrer. En aquell moment es va documentar la troballa i es va seguir endavant amb la reforma del carrer, però l'Ajuntament de Caldes de Malavella ha estat treballant per ampliar aquesta excavació a partir de la façana localitzada per estudiar les primeres edificacions d'aquesta ciutat romana, més enllà de les termes.

L'arqueòleg Joan Llinàs ha explicat que Caldes de Malavella va ser "un nucli molt important" durant la seva etapa romana, però fins ara no s'havien trobat cap edifici d'aquesta ciutat, a banda de les termes. La reforma del carrer principal de Caldes, però, ha permès identificar aquestes primeres edificacions en una primera campanya d'excavació.

En aquesta primera part que ha durat un mes aproximadament s'han documentat dues cases i les tasques s'han concentrat en una de les edificacions. En ella s'ha pogut descobrir una casa on també hi havia un espai de magatzem. Llinàs ha detallat que hi havia un forat on habitualment els romans podrien tenir-hi un dipòsit de ceràmica on emmagatzemaven líquids.

Aquesta primera campanya també ha permès documentar l'edat de formació d'aquesta ciutat, que se situaria al segle I aC. La vida útil de la població romana, segons Llinàs, hauria estat d'uns 300 anys. A més, l'arqueòleg ha assegurat que el segle I dC "va patir una reforma important" i a partir del segle II va quedar abandonada.

Llinàs ha remarcat la importància que tenia aquesta població romana ja que tenia "uns serveis termals" que eren molt importants en època romana. Això fa que entre els objectes trobats dins del jaciment hi hagi objectes de ceràmica habituals i també diverses llànties d'oli.

Una llàntia amb peu del segle I dC

La joia de la corona d'aquesta campanya, però, ha estat una llàntia amb peu del segle I dC. Es tracta d'un element "particular" segons Llinàs ja que no és habitual trobar-se amb llànties de ceràmica amb un peu tan llarg com la que s'ha trobat. A més, en aquest peu hi ha un gravat d'una dona mig despullada que amb una mà es tapa els pits i amb l'altra s'aguanta el vestit a la cintura.

Llinàs ha explicat que aquest tipus de llànties es feien servir com si fos un canelobre per donar llum a la nit. S'omplien d'oli per un forat al mig de la llàntia i als laterals hi havia una sortida on es posava el ble. Aquest s'encenia i s'anava consumint amb l'oli i feia una mica de llum per il·luminar.

Espai visitable en un futur

L'alcalde del municipi, Salvador Balliu, ha destacat que la intenció de l'Ajuntament és fer aquest espai visitable per tal de donar continuïtat a la ruta romana que hi ha a Caldes de Malavella amb les restes termals, a pocs metres de les cases romanes trobades recentment. Balliu, però, ha avançat que primer cal tancar tota la campanya d'excavacions, ja que de moment el jaciment encara no s'ha excavat del tot.

La intenció és posar panells explicatius per garantir que els visitants puguin conèixer quina era la vida a la ciutat romana durant el seu funcionament. Properament es preveu seguir endavant amb els treballs a l'altra casa romana. De moment ja es veu la façana d'aquesta edificació, que es va refer. L'arqueòleg ha assegurat que la casa que ara s'haurà d'excavar va modificar la façana segurament per adequar-se al traçat de la via romana que creuava el municipi.