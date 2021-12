El festival Sons del Món de Roses continua escalfant motors per a l'any vinent. Serà una edició especial, en què el certamen celebrarà el seu 15è aniversari. I per anar obrint boca, l'organització ja comença a desvetllar part del cartell. Als concerts d'Earth Wind & Fire Experience i el que commemorarà els deu anys dels Oques Grasses, que ja es van anunciar, s'hi suma ara el del guitarrista californià Ben Harper. El nord-americà, referent del rock-folk, pujarà a l'escenari de la Ciutadella el 23 de juliol del 2022, acompanyat de la banda The Innocent Criminals. Les entrades sortiran a la venda aquest dimarts a la web del Sons del Món. Per als altres dos concerts que ja es van anunciar, ja s'ha exhaurit el 40% de l'aforament.

Ben Harper, referent del rock-folk americà, actuarà al Sons del Món de Roses el dia 23 de juliol acompanyat de la banda The Innocent Criminals. Des del seu primer disc, 'Welcome To The Cruel World', que va veure la llum l'any 94, Harper ha publicat una gran col·lecció de discos d'estudi carregats d’èxits que sonen a folk americà, blues, rock i soul. "Els concerts del guitarrista i cantant californià són una descàrrega de talent que emociona des de la primera nota", recorden des de l'organització del Sons del Món. Aquest estiu, Harper havia d'actuar al Festival de la Porta Ferrada, un dels degans de la Costa Brava. Però la situació sanitària arran de la covid-19 va obligar-lo a suspendre la gira europea. Ara, l'artista té una nova cita amb les comarques gironines: la que el portarà a pujar a l'escenari de la Ciutadella de Roses. Les entrades per al concert del Sons del Món es posaran a la venda demà a partir de les deu del matí a la web del festival. Aquest 2022, el festival de Roses celebrarà els seus quinze anys. I ho farà també acollint una altra celebració: un dels deu únics concerts que faran els Oques Grasses a Catalunya amb motiu del desè aniversari del grup. Serà el 31 de juliol. A Ben Harper i Oques Grasses s'hi suma l'actuació dels Earth Wind & Fire Experience amb Al McKay, que el Sons del Món ja va anunciar fa algunes setmanes. Arribaran a Roses el 5 d'agost per omplir-lo de funk, soul, música disco i jazz. De moment, aquestes són les tres actuacions del cartell dels 15 anys del festival que ja s'han donat a conèixer.