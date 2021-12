Fa anys va fer fortuna una col·lecció de llibres que convidava a descobrir on era Wally, aquell personatge de jersei ratllat i gorro de llana, en escenaris ben atapaïts. Els museus gironins animen ara la mainada a canviar aquell On és Wally? per la recerca d’elements com una claqueta o la lluna de Meliès al Museu del Cinema, un timó al de la Pesca de Palamós o la sirena de dues cues que s’amaga al claustre del monestir de Sant Pere de Galligants, on hi ha la seu del Museu d’Arqueologia a Girona.

Ho fan amb un llibre de la col·lecció Cerca i Troba editada per l’editorial Mediterrània que busca acostar als més petits cadascun dels vint-i-sis museus de la demarcació a través de les il·lustracions de l’olotina Roser Matas, per fer-los venir ganes de visitar-los. Matas explica que s’ha plantejat el treball com «una passejada visual pels museus», dedicant una doble pàgina a cada equipament i fent que els petits lectors hi busquin uns 300 objectes diferents. «El repte més gran a l’hora de treballar ha estat poder plasmar bé l’essència de cada museu sense perdre un toc d’humor, per motivar els nens i les seves famílies a visitar-los», diu. A més de les pàgines per descobrir què s’amaga en museus com el d’Empúries, el Darder de Banyoles o el Tresor de la Catedral de Girona, al final també hi ha un petit anecdotari amb dos comentaris o propostes visuals de cada equipament. El president de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona i director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, explica que el projecte s’ha treballat de «forma transversal», tenint en compte la feina que fan els museus en relació a la comunicació, l’educació i l’accessibilitat. És per això que el llibre inclou molt poc text -en català i traduït al castellà, anglès i francès-, però inclou un codi QR que, en escanejar-lo, permet ampliar-ne la lletra o fer-ne la transcripció sonora, per a les persones amb problemes de visió. A més, han comptat amb l’assessorament d’una pedagoga i treballadora social per «treballar la diversitat i que tothom hi pogués trobar referents». El llibre es pot trobar a les botigues de tots els museus inclosos a la xarxa territorial de Girona, a la majoria de llibreries i també a les sales de lectura i biblioteques de la demarcació. Nadal als Museu El llibre Cerca i Troba dels Museus de les Comarques de Girona és l’eix sobre el que pibota la setena edició de la campanya Nadal al Museu, que fins al 9 de gener proposa tota mena d’activitats familiars als equipaments gironins. A partir de làmines que reprodueixen les pàgines del llibre, els equipaments plantegen activitats per trobar els objectes presents en la publicació. Bech detalla que la campanya d’aquest Nadal, que va començar pel pont de desembre, «està donant molt bons resultats», especialment en aquells equipaments que tenen espais a l’aire lliure.