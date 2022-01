L'exposició La Cubana 40+1 anys: un viatge del no-res al 2021, dedicada a la companyia teatral catalana, tanca avui les portes al Miramar-Centre Cultural de Sitges després d'acollir al voltant de 20.000 visitants durant els sis mesos que ha durat.

La mostra, impulsada per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges i La Cubana, es va inaugurar el 17 de juny per celebrar la trajectòria de la companyia i ha estat marcada per la pandèmia. No obstant això, el seu èxit ha permès prorrogar-la en dues ocasions per donar resposta a la demanda del públic.

«Estem molt satisfets de la resposta del públic, sobretot del públic local, ja que s'han implicat de forma massiva en la commemoració i celebració d’aquests 41 anys de la companyia teatral que porta a Sitges com a part imprescindible del seu ADN», va manifestar ahir el regidor de Cultura de Sitges, Xavier Salmerón.

La Cubana 40+1 anys: un viatge del no-res al 2021 ha estat l’aposta principal de l’edició del 2021 de la Pregonera, la programació estable d'arts escèniques, exposicions i música coordinada per la regidoria de Cultura.

El director de la Cubana, Jordi Milà, s'alegra del ressò que ha tingut l'exposició a tota Espanya i que la proposta d'aquesta iniciativa sorgís de gent jove que encara no havien nascut el 1980, quan va néixer La Cubana. «Ha estat una manera bonica de celebrar aquests 40 anys +1 de la Cubana i sobretot haver-ho fet a Sitges; tothom sap que sense Sitges, La Cubana no existiria», afegia.

L'exposició recull la història de la companyia a través d'objectes entranyables i curiosos que ha utilitzat als seus muntatges, com escenografies, vestidors, perruques, barrets, ulleres, cartells, retalls de premsa, fotografies i premis, entre altres.

Mitjançant aquesta proposta vivencial i immersiva, el públic s'endinsa en l'estil particular d'un grup de teatre que ha portat el seu talent pels escenaris d'Espanya a més de cinc milions d'espectadors.

La Cubana acomiada l'exposició, però està centrada en l’estrena el 2 de febrer de l’obra Adiós Arturo al Teatre Coliseum de Barcelona per posar punt final a la gira que va començar el maig del 2018 i que han vist més de 300.000 espectadors.