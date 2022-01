La Diputació de Girona ha engegat una nova col·lecció de novel·la gràfica 'Llamps i Tintes!' i convoca un concurs anual per nodrir. El projecte neix amb la voluntat d'incentivar la producció de còmic en català i de promocionar autors tant novells com consolidats. Entre els requisits per participar-hi: obres de temàtica gironina i autors i autores gironins. El guardó està dotat amb 6.000 euros.

El projecte començarà a caminar a mitjans d'aquest any amb una prova pilot: 'El bròfec', amb guió de l'escriptor Adrià Pujol i els dibuixos de la il·lustradora Laia Baldevey. "Volem equiparar la novel·la gràfica a les altres", assegura el vicepresident segon i diputat de Cultura, Albert Piñeira.